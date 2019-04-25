«Шантаж, санкции и давление»: Путин назвал методы стран Запада

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/12320431/TASS_32915606-pic905-895x505-55465.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что некие «государства Запада» якобы имеют амбиции на «единоличное глобальное лидерство», сообщает ТАСС.

Данное заявление Путин сделал во время интервью китайскому изданию «Жэньминь Жибао».

По словам президента, эти неназванные страны «грубо попирают» нормы международного права, «прибегают к шантажу, санкциям и давлению», а также пытаются навязать свои ценности и «сомнительные идеалы».

Путин не стал называть страны, которые прибегают к такой политике, а также не уточнил, какие «сомнительные идеалы» они предлагают. При этом российский лидер подчеркнул, что российско-китайские отношения являются «стабилизирующим фактором» в «мировых делах» и указал на схожие позиции сторон по многим вопросам.

Ранее Путин рассказал, как Россия и Китай сформируют «демократическое мироустройство».