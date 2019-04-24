Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила тем, кто оказался недоволен решением России упростить получение российских паспортов для жителей Донбасса.

«Больше всех решением об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на нее понадеялись», — написала она в фейсбуке.

Ранее в российском МВД рассказали, что жители Донбасса смогут обратиться за получением российского паспорта, не отказываясь при этом от украинского гражданства.

Также стало известно, что рассмотрение заявлений будет проходить в Ростовской области.