Названы подробности получения жителями ДНР российских паспортов
В российском МВД рассказали, что жители Донбасса смогут обратиться за получением российского паспорта, не отказываясь при этом от украинского гражданства, передает РИА «Новости».
Также стало известно, что рассмотрение заявлений будет проходить в Ростовской области.
Прием заявлений у жителей Донбасса будут осуществлять уполномоченные лица самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Предположительный срок рассмотрения заявления - до трех месяцев.
Ранее на Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.