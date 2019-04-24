Названы подробности получения жителями ДНР российских паспортов

В российском МВД рассказали, что жители Донбасса смогут обратиться за получением российского паспорта, не отказываясь при этом от украинского гражданства, передает РИА «Новости».

Также стало известно, что рассмотрение заявлений будет проходить в Ростовской области.

Прием заявлений у жителей Донбасса будут осуществлять уполномоченные лица самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Предположительный срок рассмотрения заявления - до трех месяцев.

Ранее на Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.