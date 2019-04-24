Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН

На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что украинская сторона попросила собрать экстренное заседании Совбеза ООН, чтобы решить вопросы «угрожающие» ее суверенитету.

По данным источника, уже известна предварительная дата проведения заседания. Встреча запланирована на вторую половину дня 25 апреля.

Ранее в команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.