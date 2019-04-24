СМИ: команда Порошенко пытается сорвать инаугурацию Зеленского

Штаб действующего украинского лидера Петра Порошенко может предпринимать попытки, чтобы сорвать инаугурацию победившего на выборах Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По данным издания, вступление Зеленского на пост может не состояться из-за того, что планируется сместить с поста главу Конституционного суда (КС) Станислава Шевчука.

Отмечается, что если Шевчука не будет, то инаугурацию победившего в выборах могут перенести на неопределенных срок.

Кроме, того сорвать мероприятие могут депутаты Рады, которые «решили совершить тихий переворот, отобрав власть у президента и передав ее парламенту с кабмином», пишет издание.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского призвал усилить санкции против России.