Путин рассказал, с кого брать пример

Президент России Владимир Путин во время заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, февраль 2018 года

Российский президент Владимир Путин рассказал, с кого стоит брать пример в плане демографии, передает РИА «Новости».

По мнению, Путина необходимо брать пример с чеченцев, потому что у них «высокая рождаемость» и «нет «брошенных сирот».

«В чем огромное преимущество нашей страны — мы делаем это — берем самое лучшее, что есть у разных народов», — подчеркнул Путин.

Путин отметил, что необходимо брать у разных народов, населяющих страну, что-то хорошее и культивировать, а также использовать в интересах страны.

Ранее Путин рассказал о сверхзадаче для России.