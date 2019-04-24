Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В нем отмечается, что постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей лица, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке: рассмотрение заявлений осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи.

МВД поручено определить порядок принятия решения по заявлением и выдачи паспортов.