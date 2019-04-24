Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского «еврейским клоуном». Об этом сообщает «112 Украина».
Фингерленд в эфире радиостанции Český rozhlas заявил, что можно пошутить в духе победителя и сказать, что украинцы выбрали «еврейского клоуна» от безысходности, потому что предыдущие попытки оказались безуспешными.
Выступление журналиста вызвало негативную реакцию на Украине, и посольство потребовало извинений за публикацию.
Ранее сообщалось, что ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.