Ким Чен Ын: рад оказаться на российской земле

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться на российской земле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Ким Чен Ын сказал об этом в ходе встречи представителями администрации Приморья на станции Хасан.

Как отмечается, северокорейский лидер также пообещал вновь приехать в Россию.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит только «первый шаг» в развитии отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в Хасане.