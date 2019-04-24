Ким Чен Ын: рад оказаться на российской земле
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться на российской земле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Ким Чен Ын сказал об этом в ходе встречи представителями администрации Приморья на станции Хасан.
Как отмечается, северокорейский лидер также пообещал вновь приехать в Россию.
При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит только «первый шаг» в развитии отношений двух стран.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в Хасане.