Янукович решил вернуться на Украину

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Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну, пишет газета «Известия».

Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы экс-лидера Украины.

По его словам, защита Януковича планирует добиться снятия всех обвинений с него на Украине.

Он также добавил, что обвинения против Януковича носят политический характер.

Ранее сообщалось, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского негативно отреагировала на поздравления Януковича.