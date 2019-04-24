Янукович решил вернуться на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну, пишет газета «Известия».
Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы экс-лидера Украины.
По его словам, защита Януковича планирует добиться снятия всех обвинений с него на Украине.
Он также добавил, что обвинения против Януковича носят политический характер.
Ранее сообщалось, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского негативно отреагировала на поздравления Януковича.