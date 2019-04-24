Пенс поздравил Зеленского с победой
Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем твиттере.
По его словам, он поздравил Зеленского с победой на выборах.
Он также добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на совместную работу с Зеленским.
Пенс подчеркнул, что вместе с Трампом поддерживает «сильную и процветающую Украину».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напомнила Зеленскому о «российской угрозе».