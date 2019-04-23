Мэй позвонила Зеленскому и напомнила о «российской агрессии»

Британский премьер Тереза Мэй провела телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Мэй, она поздравила его с победой.

«Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией», — сказал представитель.

Он добавил, что также премьер-министр пригласила Зеленского в Великобританию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО.