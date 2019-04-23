Мэй позвонила Зеленскому и напомнила о «российской агрессии»
Британский премьер Тереза Мэй провела телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Мэй, она поздравила его с победой.
«Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией», — сказал представитель.
Он добавил, что также премьер-министр пригласила Зеленского в Великобританию.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО.