«Не добро пожаловать»: десятки депутатов Британии против визита Трампа

В Великобритании свыше 50 депутатов, принадлежащих к пяти партиям, высказались против государственного визита президента США Дональда Трампа на территорию страны. Об этом пишет The Daily Mirror.

Отмечается, что они обратились к премьеру страны Терезе Мэй с призыв отказаться от этих планов. Инициатором предложения является Стивен Доути, который счел приглашение американского лидера «безумством», а самого его назвал «расистом, сексистом и экстремистом».

«Не та Америка, которую я знаю и люблю. Не добро пожаловать», — заявил Доути.

Ранее королева Великобритании Елизавета II заявила, что президент США Дональд Трамп принял приглашение посетить королевство с государственным визитом.