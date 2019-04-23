В штабе Зеленского не исключили сотрудничество с Гройсманом
Дмитрий Разумков, который является представителем штаба победившего во втором туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, допустил сотрудничество с нынешним премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Об этом пишут «Украинские новости».
По словам Разумкова, должность премьер-министра является прерогативой парламентской коалиции, а партия «Слуга народа» в настоящее время не представлена в украинском парламенте.
«Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский. — Газета.Ru) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в рамках закона», — сказал Разумков.
Ранее Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем второго тура выборов Владимиром Зеленским при условии, что у них не будет «идеологических противоречий».