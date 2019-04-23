ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

ЦИК Украины подсчитал все голоса избирателей и объявил, что победил кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Украины.

Отмечается, что Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей (или 13,5 млн украинцев). Действующий глава страны Петр Порошенко набрал 24,45% голосов (или 4,5 млн человек).

Отмечается, что до этого ни один кандидат в президенты этой страны не получал такой поддержки на выборах со стороны граждан.

Ранее сообщалось, что Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.