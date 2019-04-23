В Госдуме захотели обменять украинских моряков на Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что российская сторона могла бы выдать задержанных украинских моряков в обмен на действующего лидера Украины Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

Шеремет назвал Порошенко «президентом войны» и отметил, что не украинские моряки должны сидеть в тюрьме, а глава Украины.

«Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию», — подчеркнул Шеремет.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок ареста украинских моряков.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.