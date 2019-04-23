Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

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Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что «народ Украины» избрал Зеленского на «высокий и ответственный пост». По его словам, избиратели Зеленского связывают с ним «большие надежды» на перемены в стране.

«Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений», — говорится в поздравлении патриарха.

Глава церкви также выразил надежду, что на Украине прекратятся «дискриминация и притеснения» граждан, которые являются прихожанами Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее Зеленский заявил, что он верит в бога, однако не хотел бы «транслировать» это на весь мир.