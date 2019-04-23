Соратница Зеленского высказалась о планах распустить Раду

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Ирина Победоносцева, пресс-секретарь победившего во втором туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявила, что команда политика не собирается распускать Верховную раду. Об этом сообщает РБК.

У Победоносцевой попросили комментарий о вопросе о роспуске Рады, который опубликован на странице в фейсбуке «Володимир Зеленський — Слуга народу». Она подчеркнула, что данная страница является фейковой и команда Зеленского не имеет к ней отношения.

«И твиттер его [Зеленского] тоже фейк: у него нет твиттера, только ЗеКоманда», — добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в твиттере появился аккаунт Зеленского.