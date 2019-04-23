Судья подал иск против Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

Кто именно подал в суд на политика, не уточняется.

Истец обосновал это тем, что Порошенко в течение февраля-марта 2019 года не издал указ о назначении его на должность судьи, чего требовал закон «О судоустройстве и статусе судей». Это якобы «лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет».

Ранее сообщалось, что канал олигарха Игоря Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.