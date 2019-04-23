Когда бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток, сообщил источник

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибудет во Владивосток на своем бронепоезде в среду, 24 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

По его словам, утром 24 апреля поезд прибудет на станцию Хасан, откуда он проследует в Уссурийск, а затем во Владивосток. Также источник предупредил, что из-за движения бронепоезда лидера Северной Кореи расписание поездов Дальневосточной железной дороги может быть изменено.

«Сегодня движение поездов в регионе в графике», — добавил источник.

Ранее стало известно, что внеплановый рейс из КНДР прибыл во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына. Предположительно, на борту самолета находились члены северокорейской делегации.