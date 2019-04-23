Пушков призвал Украину оставить надежды на «ползучее возвращение» Крыма

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Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере отреагировал на совет первого президента Украины Леонида Кравчука победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крымского полуострова.

По мнению члена Совфеда, Кравчук рассчитывает на то, что снятие блокады с Крыма «сблизит» жителей полуострова и Киев.

«Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма», — написал Пушков.

При этом сенатор отметил, что идея снять блокаду с Крыма сама по себе разумна и станет «тестом» для избранного президентом Зеленского.

Ранее Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.