Пушков призвал Украину оставить надежды на «ползучее возвращение» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере отреагировал на совет первого президента Украины Леонида Кравчука победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крымского полуострова.
По мнению члена Совфеда, Кравчук рассчитывает на то, что снятие блокады с Крыма «сблизит» жителей полуострова и Киев.
«Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма», — написал Пушков.
При этом сенатор отметил, что идея снять блокаду с Крыма сама по себе разумна и станет «тестом» для избранного президентом Зеленского.
Ранее Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.