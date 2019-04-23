В КНДР подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию

В Северной Корее подтвердили готовящийся визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Отмечается, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится «скоро», точное время и место встречи лидеров двух стран не указываются.

Также в сообщении говорится, что в ходе встречи лидеры проведут переговоры.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники назвала дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына.