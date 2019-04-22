Госдеп оценил выборы на Украине

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что американские власти считают выборы на Украине конкурентными и свободными. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Ортэгус говорится, что победа на выборах Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине удалось установить «прочную демократию».

«Выборы были мирными, состязательными, а исход представлял волю народа», — отмечается в заявлении Ортэгус.

Также власти США поприветствовали отчет ОБСЕ о выборах на Украине.

Ранее ОБСЕ оценила выборы на Украине.