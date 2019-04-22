Госдеп оценил выборы на Украине
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что американские власти считают выборы на Украине конкурентными и свободными. Об этом сообщает ТАСС.
В заявлении Ортэгус говорится, что победа на выборах Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине удалось установить «прочную демократию».
«Выборы были мирными, состязательными, а исход представлял волю народа», — отмечается в заявлении Ортэгус.
Также власти США поприветствовали отчет ОБСЕ о выборах на Украине.
Ранее ОБСЕ оценила выборы на Украине.