Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечается, встреча лидеров состоится на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. После переговоров Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля. Для него подготовлена культурная программа.

Ранее секретность места встречи Путина и Ким Чен Ына объяснили в Кремле.