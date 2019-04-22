МИД Эстонии усомнился в прорыве в отношениях с Россией

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И. о. главы эстонского МИД Свен Миксер усомнился в том, что встреча президента страны Керсти Кальюлайд с российским коллегой Владимиром Путиным приведет к прорву в двусторонних отношениях. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что о самих переговорах Миксер высказался в положительном ключе, однако заметил, что в контактах с российской стороной нужно проявлять осторожность.

«Понятно, что это не приведет к прорывам в двусторонних отношениях», — заявил Миксер.

Он добавил, что отношения между странами зависят от «поведения России в мировой политике в целом».

Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным.