МИД Эстонии усомнился в прорыве в отношениях с Россией
И. о. главы эстонского МИД Свен Миксер усомнился в том, что встреча президента страны Керсти Кальюлайд с российским коллегой Владимиром Путиным приведет к прорву в двусторонних отношениях. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что о самих переговорах Миксер высказался в положительном ключе, однако заметил, что в контактах с российской стороной нужно проявлять осторожность.
«Понятно, что это не приведет к прорывам в двусторонних отношениях», — заявил Миксер.
Он добавил, что отношения между странами зависят от «поведения России в мировой политике в целом».
Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным.