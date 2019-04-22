Трамп опротестовал повестку демократов о своих финансах

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Американский президент Дональд Трамп обратился с иском к возглавляющему надзорный комитет палаты представителей Элайдже Каммингсу и потребовал блокировки повестки, в которой до этого требовались данные о финансах главы государства. Об этом сообщает CNBC.

По мнению адвокатов президента, демократы объявили Трампу «тотальную политическую войну», в ходе которой в качестве «оружия» используются повестки.

Ранее демократы палаты представителей конгресса США выдали повестки ряду международных банков с требованием предоставить данные о финансах американского президента Дональда Трампа, а также о сделках банков с клиентами из России.