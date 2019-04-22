Послы G7 выразили надежду на сотрудничество с Зеленским
Послы стран «большой семерки» (G7) поздравили победившего во втором туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского. Об этом сообщатся в твиттере французского председательства.
По их словам, послы по-прежнему считают себя обязанными поддерживать дальнейшие реформы на украинской территории.
«Желаем ему (Зеленскому. — Газета.Ru) удачи и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией», — говорится в посте.
Ранее наблюдатели Европарламента обратились к победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с призывом продолжить реформы в области борьбы с коррупцией и бедностью.