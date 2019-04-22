Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.

В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по «делу Курченко» в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса. Обвинение считает, что они якобы причастны к преступлениям, которые совершал экс-президент Украины Виктор Янукович.

Такие же повестки получили совладелец инвестиционной компании ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии Николай Злочевский.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Порошенко грозят допросы в случае проигрыша Владимиру Зеленскому.