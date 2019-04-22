В ЕП назвали выборы президента на Украине свободными

Наблюдатели от Европарламента назвали украинские выборы президента «свободными», передает РИА «Новости».

Кроме того, наблюдатели считают, что выборы были конкурентными и прошли в «мирной атмосфере».

»[Выборы] президента Украины проложили путь к демократической передачи власти», — заявили наблюдатели.

Также наблюдатели Европарламента призвали победителя выборов Владимира Зеленского продолжить борьбу с бедностью и пообещали ему поддержку.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины обработал 99% голосов