Стала известна возможная дата инаугурации Зеленского

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Стала известна возможная дата инаугурации побеждающего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

Как заявил один из представителей штаба Зеленского, инаугурация украинского лидера может пройти 28 мая.

Он добавил, что такая дата назначена с тем, чтобы новый глава государства не мог распустить Верховную раду, когда до парламентских выборов останется менее полугода.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подсчитал 97% голосов, по результатам которых Зеленский лидирует с большим отрывом.

На настоящий момент, в штабе политика готовят восемь законопроектов для внесения в Раду

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.