В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду

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Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду. Об этом сообщает «Громадське».

По его словам, после того, как Зеленский станет главой государства, эти законопроекты будут внесены в парламент как можно быстрее. При этом работу над этими проектами начали еще до начала президентской гонки, подчеркнул Разумков.

Он отметил, что речь идет о законе о народовластии, расширении норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей, а также о законе об импичменте.

Именно эти проекты будут внесены в раду в первую очередь, уточнил Разумков.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка.

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