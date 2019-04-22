«Обойдемся»: у Зеленского ответили на поздравления Януковича

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Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского негативно отреагировала на поздравления бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом сообщает «Ura.Ru».

В штабе Зеленского заявили, что такая поддержка ему не нужна.

«Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — заявил представитель штаба Дмитрий Разумков.

Он также подчеркнул, что на протяжении всей предвыборной кампании штаб Зеленского получал «поддержку» от бывших украинских чиновников и «российских пропагандистов».

Ранее сообщалось, что Янукович поздравил Зеленского с победой.

По его словам, украинцы сделали мудрый выбор, и понадеялся, что Зеленский сможет оправдать их ожидания.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.