«Обойдемся»: у Зеленского ответили на поздравления Януковича
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского негативно отреагировала на поздравления бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом сообщает «Ura.Ru».
В штабе Зеленского заявили, что такая поддержка ему не нужна.
«Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — заявил представитель штаба Дмитрий Разумков.
Он также подчеркнул, что на протяжении всей предвыборной кампании штаб Зеленского получал «поддержку» от бывших украинских чиновников и «российских пропагандистов».
Ранее сообщалось, что Янукович поздравил Зеленского с победой.
По его словам, украинцы сделали мудрый выбор, и понадеялся, что Зеленский сможет оправдать их ожидания.
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