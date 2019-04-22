Уходит в отставку глава единственной области Украины, поддержавшей Порошенко
Покидает свой пост глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка. Об этом он сообщил на аппаратном совещании, передает «112 Украина».
По его словам, он уходит с поста, но все равно будет поддерживать Львов.
«Я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня», — отметил Синютка.
Отмечается, что накануне Синютка говорил иначе. Он заявлял, что останется в политике и видел «перед собой политическое будущее». Кроме того, Синютка — глава единственной области Украины, поддержавшей действующего лидера Петра Порошенко на выборах.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подсчитал 97% голосов.
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