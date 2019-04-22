Уходит в отставку глава единственной области Украины, поддержавшей Порошенко

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Покидает свой пост глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка. Об этом он сообщил на аппаратном совещании, передает «112 Украина».

По его словам, он уходит с поста, но все равно будет поддерживать Львов.

«Я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня», — отметил Синютка.

Отмечается, что накануне Синютка говорил иначе. Он заявлял, что останется в политике и видел «перед собой политическое будущее». Кроме того, Синютка — глава единственной области Украины, поддержавшей действующего лидера Петра Порошенко на выборах.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подсчитал 97% голосов.

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