ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку

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Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск поздравили кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает «Украинская правда».

Они отметили что Зеленский может рассчитывать на прочную поддержку, которую ЕС окажет Украине на пути реформ, в том числе в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и энергетического сектора.

«Вы можете рассчитывать на дальнейшую и устойчивую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», — сказано в общем письме Юнкера и Туска.

В конце письма оба политика пожелали Зеленскому успешного срока.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.