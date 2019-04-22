Украинцев позвали на акцию «Спасибо, Петр!»
Администрация действующего президента Украины Петра Порошенко призвала граждан прийти на акцию «Спасибо, Петр!» в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, на этой акции украинцы смогут поблагодарить главу государства.
«Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что сделано за эти 5 лет, по ассоциации, безвизу, армии, децентрализации и всему остальному», — сказали в администрации Порошенко.
Уточняется, что мероприятие начнется в 19.00 мск рядом с зданием администрации украинского лидера.
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