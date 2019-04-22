«Истерия»: Савченко о словах Порошенко про «руку Кремля»
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинский лидер Петр Порошенко пытается запугать жителей Украины «рукой Кремля». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это все нагнетается, эта вся ахинея и истерия», — сказала Савченко.
По ее словам, украинцы живут в «постоянном страхе», терроре от своей власти.
Она также добавила, что в мире Украину перестали «воспринимать серьезно».
Ранее Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Москвы и Киева.