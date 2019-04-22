«Истерия»: Савченко о словах Порошенко про «руку Кремля»

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинский лидер Петр Порошенко пытается запугать жителей Украины «рукой Кремля». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это все нагнетается, эта вся ахинея и истерия», — сказала Савченко.

По ее словам, украинцы живут в «постоянном страхе», терроре от своей власти.

Она также добавила, что в мире Украину перестали «воспринимать серьезно».

Ранее Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Москвы и Киева.