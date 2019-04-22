В МИД назвали условие для решения проблем России и Японии
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио могут решить все проблемы, не допуская их политизации. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, для этого, в частности, необходимо добиться укрепления доверия между странами.
Он также добавил, что России и Японии следует в полной мере учитывать «существующие реалии».
Моргулов выразил надежду на то, что стороны смогут решить любые сложные вопросы.
Ранее СМИ сообщили, что Япония «потеряла надежду» на мирный договор с Россией.