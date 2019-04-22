Зеленский увеличил отрыв от Порошенко на выборах на Украине
Кандидат в президент Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от украинского лидера Петра Порошенко на выборах после обработки 40,88% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, за Зеленского свои голоса отдали 73,2% избирателей.
Как отмечается, украинский лидер Петр Порошенко набирает 24,46% голосов.
Ранее сообщалось, что Порошенко обгоняет Зеленского в зарубежном избирательном округе.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.