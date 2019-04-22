Зеленский увеличил отрыв от Порошенко на выборах на Украине

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Кандидат в президент Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от украинского лидера Петра Порошенко на выборах после обработки 40,88% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, за Зеленского свои голоса отдали 73,2% избирателей.

Как отмечается, украинский лидер Петр Порошенко набирает 24,46% голосов.

Ранее сообщалось, что Порошенко обгоняет Зеленского в зарубежном избирательном округе.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.