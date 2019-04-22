Джулиани рассказал об ответе Белого дома на доклад Мюллера

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Адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересны президента США Дональда Трампа, заявил, что Белый дом пока не намерен публиковать ответ на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, речь идет о 45-страничном документе, в котором бы давалась оценка докладу Мюллера.

Он также добавил, что в настоящее время Белый дом не нуждается в публикации «ответа».

Джулиани подчеркнул, что администрация США может опубликовать данный документ в ответ на действия демократов в конгрессе.

Ранее сообщалось, что Джулиани не видит ничего плохого в получении от россиян информации штабом Трампа.