Зеленский рассказал, как относится к шуткам о себе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что хорошо относится к шуткам о себе, передает РИА «Новости».

«К шуткам я отношусь замечательно. Мы живем в демократической стране. Шутки должны быть, тогда ты понимаешь твои ошибки, проблемы в Украине... У нас много талантливых ребят, поэтому они найдут (мне замену - ред.)», — заявил Зеленский.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что хочет отдохнуть.

Он пояснил, что настроение у него рабочее, но ему хочется отдохнуть от предвыборной гонки.

Также Владимир Зеленский поблагодарил украинских избирателей, а также СБУ, которая «держала его в тонусе».