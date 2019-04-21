Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

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Действующий президент Украины Петр Порошенко в выступлении по итогам публикации экзит-полов признал поражение на выборах.

Он отметил, что результаты очевидны.

Порошенко заявил, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравит его.

«Результаты экзит-полов очевидны, и дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что, по данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах с большим отрывом, набирая более 70% голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.