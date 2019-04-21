Порошенко отказался уходить из политики

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен уходит из политики.

«Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я покину пост президента... так решил украинский народ», — заявил он.

Он также призвал своих сторонников никогда не сдаваться.

И пообещал, что останется в политике.

«Наше команда будет защищать украинцев», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко признал поражение на выборах президента Украины.

На территории Украины в 20.00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.