Порошенко отказался уходить из политики
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен уходит из политики.
«Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я покину пост президента... так решил украинский народ», — заявил он.
Он также призвал своих сторонников никогда не сдаваться.
И пообещал, что останется в политике.
«Наше команда будет защищать украинцев», — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко признал поражение на выборах президента Украины.
На территории Украины в 20.00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента страны.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.