У Зеленского придумали, как называть сражающихся за ДНР и ЛНР

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Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выступил за то, чтобы в отношении ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР на законодательном уровне была закреплена терминология. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, это заявление он сделал на брифинге в штабе Зеленского.

По его словам, это было бы правильным решением.

«К сожалению, когда на сайте действующего главы государства мы видим формулировку «повстанцы», по меньшей мере в трех случаях, то, наверное, это имеет право на существование, но лично я считаю иначе», — отметил Разумков.

Он добавил, что это все-таки не повстанцы, а боевики, которые воюют за самопровозглашенные республики.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского объяснили слова про «повстанцев» в ДНР и ЛНР.