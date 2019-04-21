Стартовало голосование на выборах президента Украины в США
В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Обь этом сообщило посольства Украины в США.
«В США началось голосование во 2-м туре выборов Президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок 900089 городе Вашингтон», — говорится в сообщении посольства.
Ранее в Австралии завершилось голосование на избирательном участке, который открылся первым среди иностранных участков.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.