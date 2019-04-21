Доктор Комаровский отказался быть советником Зеленского по медицине

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Член команды кандидата в президенты страны Владимира Зеленского доктор Евгений Комаровский заявил, что не собирается занимать должность министра здравоохранения в случае победы шоумена на выборах. Об этом сообщает «Страна.ua».

Комаровский отметил, что он находится в дружеских отношениях с Зеленским на протяжении десяти лет, и тот попросил его быть советником по медицине.

«Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом», — отметил Комаровский.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского.

Среди них был назван Комаровский.