Доктор Комаровский отказался быть советником Зеленского по медицине
Член команды кандидата в президенты страны Владимира Зеленского доктор Евгений Комаровский заявил, что не собирается занимать должность министра здравоохранения в случае победы шоумена на выборах. Об этом сообщает «Страна.ua».
Комаровский отметил, что он находится в дружеских отношениях с Зеленским на протяжении десяти лет, и тот попросил его быть советником по медицине.
«Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом», — отметил Комаровский.
Ранее сообщалось, что Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского.
Среди них был назван Комаровский.