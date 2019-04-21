За два часа выборов на Украине зарегистрировали более 100 нарушений
За первые два часа второго тура голосования на выборах украинского лидера зафиксировано 102 нарушения на Украине. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что нарушения связаны с избирательным процессом. В частности, на участках зарегистрировано 28 попыток незаконной агитации, пять раз пытались сфотографировать бюллетень, два раза поступали угрозы физической расправы, а также один из украинцев хотел вынести бланк с участка.
Ранее сообщалось, что пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.
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