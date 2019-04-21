За два часа выборов на Украине зарегистрировали более 100 нарушений

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За первые два часа второго тура голосования на выборах украинского лидера зафиксировано 102 нарушения на Украине. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что нарушения связаны с избирательным процессом. В частности, на участках зарегистрировано 28 попыток незаконной агитации, пять раз пытались сфотографировать бюллетень, два раза поступали угрозы физической расправы, а также один из украинцев хотел вынести бланк с участка.

Ранее сообщалось, что пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.