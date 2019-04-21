Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине

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В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба. Об этом сообщают «Украинские новости».

По данным издания, мужчина пришел на участок, взял бюллетень и зашел в кабинку для голосования. Когда он выходил, то демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Однако это оказалось шуткой.

Отмечается, что шутник успел опустить заполненный бюллетень в урну.

Ранее сообщалось, что один избирательный участок не открылся на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.