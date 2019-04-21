Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады взбудоражило сеть

Пользователей сети удивило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, сообщают «Известия».

После того, как Зеленский встал на колени перед гражданами Украины, потерявшими близких в ходе военной операции Киева в Донбассе, Ирина Геращенко буквально выбегает из-за спин сторонников Порошенко на самый край сцены и падает на колени.

Многие пользователи сети высмеяли такое поведение, другие резко раскритиковали.