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Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов, пытающихся попасть в страну, передает РИА «Новости».

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Мексики.

По данным агентства, в мексиканском МИД считают, что действия США могут привести к нарушению прав человека в отношении людей, которые мигрируют или просят убежища.

Как отмечается, ведомство глубоко озабоченно действиями США на границе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой.