Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов
Мексика обвинила США в вымогательствах у мигрантов, пытающихся попасть в страну, передает РИА «Новости».
Об этом заявили в министерстве иностранных дел Мексики.
По данным агентства, в мексиканском МИД считают, что действия США могут привести к нарушению прав человека в отношении людей, которые мигрируют или просят убежища.
Как отмечается, ведомство глубоко озабоченно действиями США на границе.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой.