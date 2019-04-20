«Конец украинской политики»: в Совфеде оценили иск о снятии Зеленского с выборов

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал рассмотрение судом в Киеве иска о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, снятие Зеленского с выборов будет означать «конец украинской политики и государственности».

«В современной Украине возможен даже такой фарс, но с явным признаком трагифарса», — сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что шестой апелляционный административный суд в Киеве перенес рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов.