«Конец украинской политики»: в Совфеде оценили иск о снятии Зеленского с выборов
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал рассмотрение судом в Киеве иска о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, снятие Зеленского с выборов будет означать «конец украинской политики и государственности».
«В современной Украине возможен даже такой фарс, но с явным признаком трагифарса», — сказал Морозов.
Ранее сообщалось, что шестой апелляционный административный суд в Киеве перенес рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов.